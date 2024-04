Elezioni: Montanari e i potenziali alleati oggi riuniti a Firenze

Elezioni – Tomaso Montanari chiama a raccolta i potenziali alleati in una riunione oggi a Firenze, al circolo Vie Nuove: lo storico dell’arte, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, è animatore dell’Associazione 11 agosto, con la quale ha lanciato un appello in vista delle elezioni amministrative di giugno per una coalizione di sinistra alternativa a centrodestra, Italia Viva e Pd.

“Ci sarò perché il confronto e il dialogo, aperti e trasparenti, sono sempre il modo migliore per fare politica”, ha affermato Cecilia Del Re, portabandiera di Firenze Democratica ed ex assessora comunale. Presente anche Dmitrij Palagi, candidato della Sinistra “visto che comunque l’invito arriva da una figura autorevole come Montanari. Porremo, come sempre, la necessità di chiarezza e tempi”.

In riferimento al confronto di queste ore il coordinatore fiorentino del M5s Andrea Quartini ha detto che “essendo ancora aperte le interlocuzioni con tutte le forze del centrosinistra, pur apprezzando l’invito e pur consapevoli che i tempi sono stretti, riteniamo che sia ancora prematuro sederci a tavoli già schierati”. Su possibili divisioni all’interno del movimento, ha spiegato Quartini, “abbiamo una dialettica interna, che si ricomporrá al momento della maturazione della scelta, che su Firenze sarà condivisa direttamente con i livelli nazionali”. Anche la coordinatrice regionale Irene Galletti ha confermato la mancata partecipazione pur ribadendo che “restano aperti comunque i canali di contatto con Montanari”.

“Con il M5s c’è accordo sui temi, ma dipende tutto dalle loro scelte tattiche”, il fatto che oggi al confronto non saranno presenti esponenti del M5s “non è un’occasione persa perché di perso non c’è niente. Oltretutto voci insistenti dicono che Iv avrebbe raggiunto un accordo col Pd a Firenze. Se ciò è vero modifica il quadro”. A dirlo è lo stesso Montanari. “Se non si trova accordo posso decidere di fare un passo indietro? Vedremo e decideremo, di certo noi non vogliamo una frammentazione – ha risposto Montanari -. Se poi tutti i pezzi rifiutano di star insieme qualcosa bisogna pur fare in vista di giugno”.