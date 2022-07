Poliziotto morto a Sollicciano, pm dispone autopsia – La procura di Firenze ha disposto l’autopsia sul cadavere del 47enne trovato impiccato venerdì pomeriggio nella sua cella nel carcere di Sollicciano, dove si trovava agli arresti.

Secondo quanto appreso l’accertamento medico-legale viene disposto nell’ambito di un fascicolo aperto contro ignoti sulla base di un’ipotesi di omicidio colposo.

Il poliziotto era indagato per l’episodio delle Cascine del 19 maggio scorso in cui, per motivi in corso di indagini da parte dei carabinieri, in una lite ferì un cittadino del Gambia con un coltello e poi sparò colpi di pistola in aria.

Venne denunciato per questo, ma lo stesso giorno i carabinieri dovettero arrestarlo per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale a causa delle pesanti intemperanze avute durante la perquisizione al suo domicilio, dove viveva con la compagna. Nella casa fu sequestrata una pistola e un coltello. Nella perquisizione una donna carabiniere ebbe lesioni guaribili con prognosi di quattro giorni. Il 47enne fu messo ai domiciliari, ma sue successive violazioni a questi obblighi, portarono il gip ad aggravare la misura con quella della carcerazione. Ieri pomeriggio, durante un giro di controllo, il personale di polizia penitenziaria lo ha trovato morto nella sua cella.

L’agente trovato morto proveniva dalla questura di Rimini ed era stato assegnato da poco tempo a quella di Firenze, dove prestava servizio al corpo di guardia di via Zara. Oltre alla denuncia e all’arresto, la polizia di Stato lo aveva sospeso dall’organico.

Gli accertamenti sul decesso vengono coordinati dal magistrato di turno della procura di Firenze.