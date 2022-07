Incendio a Roccastrada e nel Pisano, riaperta Statale di Val di Cecina

Un incendio boschivo si è sviluppato in località il Terzo, nel comune di Roccastrada in provincia di Grosseto. Le fiamme partite dalla strada provinciale in prossimità di un abitazione si sono rapidamente estese ai terreni coltivati ad olivi e alle vigne, andando poi ad interessare anche il bosco di macchia mediterranea tipico di queste zone. Immediatamente la sala operativa provinciale ha inviato squadre di volontariato antincendio e operai forestali.

Vista la difficoltà data dal forte vento di tramontana che allarga il fronte di fiamma, sono stati inviati due elicotteri che con i loro sganci cercano di limitarne la propagazione verso ulteriori zone boscate e alcune abitazioni presenti in zona presidiate dai Vigili del fuoco.

Al momento non è prevista attenuazione del vento, per questo si stanno preparando altre squadre di volontariato antincendio per domare il fuoco.

La strada statale 68 ‘di Val Cecina’ è stata invece provvisoriamente chiusa, nel tratto al km 41,500, nei pressi di Volterra (Pisa), per consentire lo spegnimento di un incendio adiacente la carreggiata. Lo rende noto Anas. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco. Il fuoco, fanno sapere i vigili del fuoco, ha avuto origine da un’autovettura che si è incendiata, e le fiamme si sono propagate alla vegetazione interessando anche un bosco.

aggiornamento 17.00 – Riaperto il traffico sulla strada statale 68 ‘di Val Cecina’ nei pressi di Volterra in provincia di Pisa, che era stato temporaneamente interrotto per permettere lo spegnimento di un incendio vicino alla carreggiata. Lo rende noto Anas spiegando che la circolazione è tornata regolare.