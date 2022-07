Un incendio a Lucignano ed un altro a Vicopisano

Due incendi si sono sviluppati nelle ultime ore in Toscana, uno nella zona di Vicopisano, in provincia di Pisa, mentre un secondo incendio sta bruciando a Campoforte, nel Comune di Lucignano, in provincia di Arezzo.

L’incendio di Vicopisano è divampato intorno a mezzogiorno, di oggi mercoledì 6 luglio, in un oliveto, in prossimità di alcune abitazioni in località San Jacopo. Le fiamme si sono poi rapidamente allargate alla vegetazione riarsa dalla siccità, risalendo la collina e andando ad interessare porzioni di bosco e altre olivete. Immediato l’intervento del sistema regionale antincendio con 11 squadre di volontariato e operai forestali inviate sul posto, mentre un direttore delle operazioni coordina sul posto le operazioni di spegnimento. Sono intervenuti anche 3 elicotteri a protezione delle abitazioni e per evitare che il fuoco raggiungesse le vaste pinete a monte dell’incendio. La situazione è però in miglioramento grazie al lavoro delle squadre a terra che, lentamente e con fatica, aiutati dagli sganci di tre elicotteri, hanno raggiunto la parte alta dell’incendio.

L’altro incendio si è sviluppato in località Campoforte, nel Comune di Lucignano, in provincia di Arezzo, dove sta bruciando un bosco sottoposto di recente a taglio. Il forte calore sprigionato dalla massa di legna che brucia a terra non favorisce lo spegnimento da parte delle 6 squadre di volontariato antincendio che stanno intervenendo sul posto. La sala operativa regionale ha disposto anche l’invio di due elicotteri per impedire alle fiamme di raggiungere una zona densamente boscata ed estendere ulteriormente il fronte di fuoco.

A causa delle condizioni meteo climatiche caratterizzate da un periodo straordinariamente prolungato di scarse precipitazioni, il livello di rischio di sviluppo e propagazione per gli incendi boschivi si è innalzato. Si ricorda pertanto che è necessario rispettare il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale.