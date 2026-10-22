www.controradio.it Sulle manifestazioni convocate per sabato a Firenze indaga la Polizia Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="UKSbLHuyjV"><a href="https://www.controradio.it/podcast/sulle-manifestazioni-convocate-per-sabato-a-firenze-indaga-la-polizia/">Sulle manifestazioni convocate per sabato a Firenze indaga la Polizia</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/sulle-manifestazioni-convocate-per-sabato-a-firenze-indaga-la-polizia/embed/#?secret=UKSbLHuyjV" width="500" height="350" title="“Sulle manifestazioni convocate per sabato a Firenze indaga la Polizia” — www.controradio.it" data-secret="UKSbLHuyjV" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Dopo le tensioni e gli episodi di violenza dello scorso fine settimana a Milano, il sedicente Movimento 17 ottobre annunciata una mobilitazione in varie città italiane tra cui Firenze per la giornata di sabato in Santa Maria Novella.

C’è allerta e preoccupazione a Firenze per la doppia manifestazione convocata da gruppi non riconducibili per il momento a nessuna organizzazione rintracciabile. Il sedicente Movimento 17 ottobre e Noi il popolo – Altro movimento, hanno infatti convocato una mobilitazione per sabato in alcune città italiane. Tra queste c’è appunto Firenze, con un appuntamento in piazza della Signoria ed un altro in piazza Santa Maria Novella. Manifestazioni convocate via Telegram e Instagram, nessuna delle due manifestazioni è stata preavvisata alla Questura. La polizia postale sta cercando di capire chi c’è dietro a questi account. E in questo non è da sola. Stanno cercando di capire gli studenti, che a Firenze occupano quindici scuole e che stanno facendo girare avvisi che invitano a non partecipare alle manifestazioni di sabato, mettendo in guardia dalle possibili infiltrazioni di esterni nelle occupazioni. Stanno cercando di capire associazioni, collettivi, gruppi della galassia antagonista e centri sociali. Al momento dunque non è chiaro chi stia convocando queste manifestazioni né se sabato nelle suddette piazze ci sarà davvero qualcuno. La tensione è alta, dopo i fatti di Milano, certamente. Ma Firenze ha memoria anche della manifestazione del 30 ottobre 2020, manifestazione non autorizzata dove ci furono decine di migliaia di euro di danni. Lunedì infine arriva in città il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il Festival delle Regioni. E nel pomeriggio sarà in città anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, accompagnato da un nuovo corteo di protesta degli studenti.