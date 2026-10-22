Scuola: Cgil e Flc Firenze, a fianco degli studenti in mobilitazione 

“Le ragioni della protesta studentesca sono le nostre ragioni: no alla spesa per il riarmo, sì a investimenti nell’istruzione e nell’edilizia scolastica; no a un’idea autoritaria e gerarchica dell’istruzione, sì alla scuola come luogo aperto, inclusivo e democratico. Su questi temi anche la nostra organizzazione si è mobilitata e continuerà a farlo fino allo sciopero generale del 20 novembre in concomitanza con lo sciopero internazionale di giovani e studenti per la pace”. Così Cgil e la Flc Cgil di Firenze.
Emanuele Rossi Flc Cgil Firenze