Olivicoltori per la Palestina: solidarietà concreta ai contadini di Beit Doqu
Prende ufficialmente il via la prima fase di “Olivicoltori per la Palestina”, progetto promosso dalla Casa del Popolo di Impruneta su impulso di alcune olivicoltrici del territorio. L’iniziativa nasce per dare una risposta concreta alle violenze, ai soprusi e alle continue devastazioni che i coloni israeliani compiono ai danni delle comunità contadine in Cisgiordania, colpendo al cuore la loro principale fonte di vita e di identità: la coltivazione dell’olivo.
Ettore Grassi per la Casa del Popolo, Livia l’olivicoltrice da cui è nata l’idea