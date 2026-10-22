Da venerdì 6 a domenica 8 novembre 2026 torna a Calenzano la Mostra mercato dell’olio extravergine d’oliva. La manifestazione si svolge al Centro espositivo St.Art di Calenzano ed è una vera e propria festa dell’olio locale. Per l’occasione infatti le aziende del territorio si riuniscono per l’assaggio e la vendita dell’olio di loro produzione. Su questo abbiamo sentito Martina Banchelli, vicesindaca del Comune di Calenzano con delega all’Agricoltura e al Turismo.
La Mostra dell’olio extravergine di Calenzano compie 30 anni
/
RSS Feed