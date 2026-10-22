Emarginate da una narrazione della lotta di liberazione dal nazifascismo tutta al maschile e per molti decenni messe in secondo piano da una storiografia scritta da uomini e dedicata per lo più ad essi, alle donne della Resistenza è dovuta, una volta per tutte, la restituzione della piena dignità di protagoniste attive nella società civile e nella lotta armata, superando una posizione diffusa che le ha raccontate prevalentemente gregarie. Con questo obiettivo l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea ha promosso l’articolato progetto Resistenze femminili: fonti, storie, percorsi, selezionato e finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Toscana, assessorato alla Cultura della memoria, per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli.
il presidente Vannino Chiti
Donne della Resistenza, un video e percorsi didattici per ristabilire la verità dei fatti
Emarginate da una narrazione della lotta di liberazione dal nazifascismo tutta al maschile e per molti decenni messe in secondo piano da una storiografia scritta da uomini e dedicata per lo più ad essi, alle donne della Resistenza è dovuta, una volta per tutte, la restituzione della piena dignità di protagoniste attive nella società civile e nella lotta armata, superando una posizione diffusa che le ha raccontate prevalentemente gregarie. Con questo obiettivo l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea ha promosso l’articolato progetto Resistenze femminili: fonti, storie, percorsi, selezionato e finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Toscana, assessorato alla Cultura della memoria, per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli.