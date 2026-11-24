Tentativo di sgombero stamani dell’area degli “Orti Urbani” in via Goito a Livorno. Questa mattina le forze dell’ordine avrebbero proceduto al provvedimento dell’autorità giudiziaria nell’area occupata aggiudicata all’asta per poco più di un milione di euro all’azienda Frangerini. Intorno alle 7:45, secondo quanto afferma la questura, un gruppetto di persone, circa una ventina, sono riuscite nuovamente ad entrare nell’area, e ora saranno tutte denunciate dalla Digos per il reato di occupazione. In realtà Simona Baldeschi del Collettivo che si oppone alla destinazione privata dei sei ettari testimonia i nostri microfoni che le persone erano presenti al momento dello sgombero e lì sono rimaste. Oggi presidio dalle 17 sotto il Comune in vista del corteo promosso per sabato da piazza Attias.
Sgombero dell’area degli Orti urbani a Livorno, ma il presidio rimane e rilancia le mobilitazioni
/
RSS Feed
La vicenda degli Orti urbani di via Goito a Livorno riguarda sei ettari di verde autogestito da circa 14 anni, finiti al centro di una disputa legale e urbanistica dopo l’aggiudicazione all’asta per un progetto edilizio. Residenti e volontari hanno recuperato e gestito l’area trasformandola in orti, spazio di socialità e rifugio climatico. A fine giugno 2026 l’area è stata aggiudicata all’asta per poco più di un milione di euro all’azienda Frangerini. Il piano operativo comunale prevede una trasformazione urbanistica con edifici e parcheggi, contestata dal comitato per l’impatto ambientale e il taglio degli alberi. Dal 6 settembre 2026 il Collettivo orti urbani ha avviato un presidio permanente.