www.controradio.it Rischio Zero. Quinta Puntata Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:18:05 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="TM7v4wK187"><a href="https://www.controradio.it/podcast/rischio-zero-quinta-puntata/">Rischio Zero. Quinta Puntata</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/rischio-zero-quinta-puntata/embed/#?secret=TM7v4wK187" width="500" height="350" title="“Rischio Zero. Quinta Puntata” — www.controradio.it" data-secret="TM7v4wK187" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Rischio zero. La sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino. Una trasmissione a cura di CGIL Toscana con professionisti ed esperti per conoscere le misure vigenti, le storie e le novità sul tema.

Nella quinta puntata “Portalettere, esposizione (al sole) riconosciuta. E focus su sicurezza di genere verso il 25 novembre”



Ratificata nei giorni scorso un’intesa che sancisce che i portalettere di Poste Italiane non sono, come sostenuto finora dall’azienda, lavoratori all’ombra, ma lavoratori che operano al sole e quindi fortemente esposti alle ondate di calore. Michele Mengoli esponente di SLC CGIL Toscana, che ha seguito attivamente la mobilitazione sindacale per aumentare le tutele dei portalettere di Poste Italiane esposti alle ondate di calore

Secondo l’ultimo Dossier Donne 2026 dell’INAIL, le denunce di infortunio femminili sono tornate a crescere del 2,4% nel 2025 (con oltre 4.700 casi in più), dopo che nel quinquennio consolidato 2020-2024 si erano attestate a quasi 180.000 infortuni (pari al 34,9% del totale nazionale)Micaela Cappellini, ispettrice del lavoro presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a Firenze e coordinatrice FP CGIL Toscana, ha approfondito il legame tra occupazione femminile, precarietà e sicurezza di genere in uno studio realizzato per ANMIL (“Donne e precariato: una scelta imposta”, presentato alla Camera nel marzo 2026).