«Sollicciano. La questione resta aperta» è il titolo di un incontro pubblico organizzato a Firenze per martedì 24 novembre 2026, incentrato sulle criticità del carcere fiorentino e sugli effetti della recente sentenza n. 204/2026 della Corte costituzionale. Ore 17:00, sala Firenze Capitale di Palazzo Vecchio, evento organizzato dal Gruppo Foucault in collaborazione con il gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune. Ne parleranno gli avvocati Michele Passione e Nicola Muncibì, che hanno seguito il caso dal primo reclamo, Silvia Cocchi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà, Giancarlo Parissi, con il coordinamento di Sara Nocentini del Gruppo Foucault.

In questi giorni il Gruppo Foucault sta portando avanti la campagna «Diritti materiali. Anche il carcere è città», raccogliendo beni e risorse economiche per l’Istituto penale per i minorenni Meucci e la Casa Circondariale di Sollicciano. Tutte le informazioni sono su www.gruppofoucault.it