In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il centro antiviolenza Artemisia promuove il convegno: “DIRE SÌ, DIRE NO. Il consenso come fondamento delle relazioni intime e sessuali”. Un momento di riflessione e confronto per contrastare la violenza sessuale e promuovere la cultura del consenso, nell’ambito del programma OFF de L’Eredità delle Donne. Dalle 8:30 alle 13:30 presso l’Auditorium Innovation Center di Fondazione CR Firenze (Lungarno Soderini 21, Firenze) o online su Zoom. Dedicato al tema della violenza sessuale a trent’anni dalla legge 66/1996, con interventi su quadro normativo, dati, prevenzione e clinica. Ingresso gratuito con iscrizione.