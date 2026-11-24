Dopo il raid vandalico all’Istituto Galileo Galilei di Firenze, caratterizzato da locali messi a soqquadro, bandiere bruciate e scritte razziste, anti-Islam e omofobe, sono arrivate condanne nette da studenti, istituzioni locali e comunità scolastica I rappresentanti di istituto hanno preso le distanze, condannando quanto accaduto: “Il nostro istituto non si riconosce in alcun modo in questi messaggi d’odio, omofobia e islamofobia. La scuola, come istituzione, deve promuovere l’inclusione e l’unione tra gli studenti”.
Sandro Fallani genitore di uno degli studenti della scuola