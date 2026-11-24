www.controradio.it De Gennaro, il ricordo di Tescaroli e il monito contro il revisionismo Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:34 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="ya3lKOVZny"><a href="https://www.controradio.it/podcast/de-gennaro-il-ricordo-di-tescaroli-e-il-monito-contro-il-revisionismo/">De Gennaro, il ricordo di Tescaroli e il monito contro il revisionismo</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/de-gennaro-il-ricordo-di-tescaroli-e-il-monito-contro-il-revisionismo/embed/#?secret=ya3lKOVZny" width="500" height="350" title="“De Gennaro, il ricordo di Tescaroli e il monito contro il revisionismo” — www.controradio.it" data-secret="ya3lKOVZny" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Il magistrato che guida la procura pratese ha rilasciato un’intervista a Repubblica, nella quale invita a riflettere sulla tentazione di riscrivere pagine della storia italiana, un compito che semmai spetta alla giustizia.

PRATO Un avviso all’opinione pubblica: la tragedia di Gianni de Gennaro non deve cedere al revisionismo sulla storia della mafia e sulla battaglia combattuta per annientarla. È il messaggio contenuto nel ricordo che Luca Tescaroli, oggi procuratore di Prato, affida a un’intervista. Tescaroli aveva conosciuto personalmente De Gennaro nel corso della sua lunga esperienza di magistrato antimafia. E nel racconto del procuratore c’è soprattutto la storia di un investigatore che ebbe un ruolo fondamentale nella stagione più difficile della lotta a Cosa Nostra.

De Gennaro, che aveva conquistato la fiducia di Giovanni Falcone, fu tra i protagonisti delle indagini sulla strage di Capaci. Alla guida di un gruppo di investigatori della Dia, raccolse e sviluppò un’indicazione arrivata da Giuseppe Marchese, collaboratore di giustizia proveniente dai Corleonesi. Da lì partirono gli accertamenti che portarono a individuare alcuni degli esecutori materiali, a localizzare i covi di Antonino Gioè e Gioacchino La Barbera e a intercettare le loro conversazioni. Passaggi investigativi decisivi, prima ancora che iniziasse la stagione delle grandi collaborazioni con la giustizia.

Ma il racconto del procuratore di Prato restituisce anche il clima di quegli anni. Attorno a Falcone e agli investigatori che lavoravano con lui si sviluppò, secondo quanto emerso nei processi, una strategia di delegittimazione: lettere anonime, notizie false, accuse costruite per screditare il magistrato e incrinare la credibilità dei pentiti.

Tescaroli ripercorre questi passaggi in un’intervista pubblicata oggi da Repubblica, nella quale mette in guardia anche dal rischio di riscrivere la storia giudiziaria delle stragi: la verità, ricorda, si può raggiungere soltanto attraverso il rigore delle indagini e della magistratura.

E torna così al suo ricordo iniziale: quello di De Gennaro, investigatore di cui riconosce il contributo nella lotta alla mafia e che descrive, con onestà intellettuale, come un uomo sobrio e riflessivo.