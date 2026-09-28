    Orti Urbani Livorno, il Comitato: “10% di costruito? Vogliamo vedere gli atti nero su bianco”

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    orti urbani Livorno
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    Orti Urbani Livorno, il Comitato: "10% di costruito? Vogliamo vedere gli atti nero su bianco"
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    Oggi il comitato ha espresso la sua posizione sulla mediazione proposta dal Comune di compattare l’edificato su un unico cantiere che copra il 10% dell’area.

    Ne abbiamo parlato con GABRIELE MANZITTO, comitato orti via Goito

     