www.controradio.it Politica, l'assessora regionale Cristina Manetti entra nel Partito democratico Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:22 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="6k7GKd8NQp"><a href="https://www.controradio.it/podcast/politica-lassessora-regionale-cristina-manetti-entra-nel-partito-democratico/">Politica, l’assessora regionale Cristina Manetti entra nel Partito democratico</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/politica-lassessora-regionale-cristina-manetti-entra-nel-partito-democratico/embed/#?secret=6k7GKd8NQp" width="500" height="350" title="“Politica, l’assessora regionale Cristina Manetti entra nel Partito democratico” — www.controradio.it" data-secret="6k7GKd8NQp" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

L’Assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, proveniente da Casa Riformista, ha deciso di prendere la tessera del Pd, mondificando così gli equilibri politici in regione in vista delle prossime elezioni politiche.

Ad un anno dalle regionali, Cristina Manetti ha deciso di entrare nel Partito democratico e di prenderne la tessera nella sua Prato, circolo Tintori, centro storico. Era approdata in regione non presentandosi alle elezioni per il Consiglio ma nominata, come rappresentante del progetto renziano Casa Riformista, che alla rielezione di Eugenio Giani aveva portato comunque un bel 9%. La scelta – da parte di quella che viene considerata una fedelissima del Presidente Giani – arriva in una delicata fase precongressuale del Partito democratico ed ha come orizzonte le prossime elezioni politiche nazionali di primavera. Non una mossa propedeutica ad una candidatura romana, assicura l’assessora alla cultura, ma un percorso naturale. Lungo è il sodalizio con la Presidenza, da quando nella scorsa legislatura era stata capo Gabinetto e gli screzi con il Pd sono archiviati da tempo. Fatto sta che adesso, in Giunta regionale Casa Riformista, dunque Italia Viva, dunque Matteo Renzi, non ha più una sua rappresentanza. C’è la Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, o la guida di alcune realtà come il Garante per l’infanzia o Artea, certamente, ma in Giunta di renziano non c’è più nessuno. Di certo c’è anche che nel centrosinistra toscano si tratta di un colpo di scena che andrà assorbito, metabolizzato e gestito. Non sarà un passaggio indolore, più che per Renzi, proprio per il Pd che adesso dovrà fare i conti con questa novità. Appuntamento l’11 dicembre in viale Forlanini per un maxi vertice di maggioranza.