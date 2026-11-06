La Toscana delle Donne V edizione, apertura al Verdi. Intervista all’assessora Manetti

Al via la quinta edizione de La Toscana delle Donne: l’esordio sarà domenica 8 novembre alle ore 17 al Teatro Verdi di Firenze con Anna Foglietta, attrice e regista; Roberto Cacciapaglia, compositore e pianista; Davide ‘Boosta’ Dileo, fondatore dei Subsonica; Simona Bencini, voce dei Dirotta su Cuba, e Rajae Bezzaz, conduttrice radiofonica e reporter.
Quello di domenica sarà il primo dei tanti appuntamenti che per 21 giorni, dall’8 al 28 novembre, coinvolgeranno Firenze e tutta la Toscana: spettacoli, musica, arte, cultura e iniziative dedicate ai diritti, alla salute, al lavoro e alla parità di genere. La manifestazione è ideata dall’assessora regionale alla cultura e alle pari opportunità Cristina Manetti, che per questa quinta edizione ha scelto il titolo ‘Straniere’.
Ci spiega il suo significato la stessa assessora Manetti intervistata da Chiara Brilli
www.latoscanadelledonne.it.