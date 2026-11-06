    Dal 7 novembre 2026 al 7 marzo 2027, il Museo Novecento di Firenze presenta STIMMUNG

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    Dal 7 novembre 2026 al 7 marzo 2027, il Museo Novecento di Firenze presenta STIMMUNG
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    Attraverso le opere della Collezione, a cura di Sergio Risaliti. Il progetto propone una rilettura delle collezioni novecentesche del Comune di Firenze mediante un percorso espositivo che mette in relazione dipinti e sculture sulla base delle atmosfere che generano e delle risonanze che instaurano tra loro e con chi le osserva.

    Il riallestimento è accompagnato da Six Voices Mean That We Are Harmony, un intervento sonoro di Mattia Barro Splendore che estende la riflessione sul concetto di Stimmung alla relazione tra suono, spazio e ascolto.

    Domenico Guarino ha intervistato il direttore Sergio Risaliti