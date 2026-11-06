La Madonnina del Grappa costretta a chiudere il centro per minori stranieri

La Madonnina del Grappa di Firenze ha annunciato che nei prossimi giorni sarà costretta a chiudere il centro di Rifredi che ospita minori stranieri non accompagnati. «Il sistema — ha detto il Presidente Vincenzo Russo — non è in grado di prendersi in carico questi ragazzini con fragilità estreme».
La situazione è diventata insostenibile. E l’annuncio di don Vincenzo Russo è un grido disperato di aiuto. A queste condizioni non ci stiamo, ha detto. E così è arrivato l’annuncio che il centro intitolato proprio a don Giulio Facibeni, il padre della Madonnina del Grappa, quello di Rifredi, con una decina di minori non accompagnati, chiuderà a breve. «Il sistema — spiega il sacerdote — non è in grado di prendersi in carico questi ragazzini con fragilità estreme». Dunque questo tipo di accoglienza è diventata troppo problematica, ingestibile, soprattutto a causa della tipologia dei nuovi arrivi. Due i problemi soprattutto, ovvero di salute mentale e di tossicodipendenza. «A Firenze – dice don Vincenzo – lo spaccio di sostanze stupefacenti è molto legato a persone di origini nord africana, c’è quindi un rischio molto concreto che i minori non accompagnati delle stesse nazionalità diventino facile preda di questi soggetti». Più che un rischio, è una certezza, data la latitanza del Governo e delle istituzioni su questo tema. A partire dalle risorse, a Firenze più basse di altre città italiane. E adesso, che succederà ai dieci minori del centro della Madonnina del Grappa. «È una questione che ci preoccupa — dice don Vincenzo Russo — ma vogliamo aprire un confronto con Comune, Prefettura e Società della Salute. Vogliamo che la città di Firenze sia capace di proporre un modello di accoglienza rispettoso delle vite umane. Questi giovani hanno bisogno di cura, e la cura non si può fare con questo modello non strutturato».