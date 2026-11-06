www.controradio.it La Madonnina del Grappa costretta a chiudere il centro per minori stranieri Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:11 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="dZ3oOXioSl"><a href="https://www.controradio.it/podcast/la-madonnina-del-grappa-costretta-a-chiudere-il-centro-per-minori-stranieri/">La Madonnina del Grappa costretta a chiudere il centro per minori stranieri</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/la-madonnina-del-grappa-costretta-a-chiudere-il-centro-per-minori-stranieri/embed/#?secret=dZ3oOXioSl" width="500" height="350" title="“La Madonnina del Grappa costretta a chiudere il centro per minori stranieri” — www.controradio.it" data-secret="dZ3oOXioSl" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

La Madonnina del Grappa di Firenze ha annunciato che nei prossimi giorni sarà costretta a chiudere il centro di Rifredi che ospita minori stranieri non accompagnati. «Il sistema — ha detto il Presidente Vincenzo Russo — non è in grado di prendersi in carico questi ragazzini con fragilità estreme».

La situazione è diventata insostenibile. E l’annuncio di don Vincenzo Russo è un grido disperato di aiuto. A queste condizioni non ci stiamo, ha detto. E così è arrivato l’annuncio che il centro intitolato proprio a don Giulio Facibeni, il padre della Madonnina del Grappa, quello di Rifredi, con una decina di minori non accompagnati, chiuderà a breve. «Il sistema — spiega il sacerdote — non è in grado di prendersi in carico questi ragazzini con fragilità estreme». Dunque questo tipo di accoglienza è diventata troppo problematica, ingestibile, soprattutto a causa della tipologia dei nuovi arrivi. Due i problemi soprattutto, ovvero di salute mentale e di tossicodipendenza. «A Firenze – dice don Vincenzo – lo spaccio di sostanze stupefacenti è molto legato a persone di origini nord africana, c’è quindi un rischio molto concreto che i minori non accompagnati delle stesse nazionalità diventino facile preda di questi soggetti». Più che un rischio, è una certezza, data la latitanza del Governo e delle istituzioni su questo tema. A partire dalle risorse, a Firenze più basse di altre città italiane. E adesso, che succederà ai dieci minori del centro della Madonnina del Grappa. «È una questione che ci preoccupa — dice don Vincenzo Russo — ma vogliamo aprire un confronto con Comune, Prefettura e Società della Salute. Vogliamo che la città di Firenze sia capace di proporre un modello di accoglienza rispettoso delle vite umane. Questi giovani hanno bisogno di cura, e la cura non si può fare con questo modello non strutturato».