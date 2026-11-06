Gen Z. Puntata del 6 novembre 2026

Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda mensilmente in Newsline In collaborazione con Tif.
in studio Chiara Brilli, Lucia Gemignani. Intervista Matilde Malattino e Chiara Vernazza Generatio PRS
Giovani e democrazia. Come crescere con consapevolezza e partecipazione
E se ai giovani non mancasse l’interesse per la politica, ma solo lo spazio per far sentire la propria voce? A Firenze c’è Generatio PRS un’associazione che avvicina i giovani alle istituzioni e alla vita cittadina, partendo dalla conoscenza della democrazia e della cittadinanza attiva.
I giovani in studio commenteranno anche la mobilitazione studentesca delle ultime settimane e la convergenza per temi e rivendicazioni con il corpo docente e con le altre generazioni (dalle occupazioni allo sciopero generale del 30 ottobre)
Tutte le trasmissioni sono riascoltabili su https://www.controradio.it/genz/