www.controradio.it Marcia per chiudere l'inceneritore di Montale Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:39 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="rMHuhOiso3"><a href="https://www.controradio.it/podcast/marcia-per-chiudere-linceneritore-di-montale/">Marcia per chiudere l’inceneritore di Montale</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/marcia-per-chiudere-linceneritore-di-montale/embed/#?secret=rMHuhOiso3" width="500" height="350" title="“Marcia per chiudere l’inceneritore di Montale” — www.controradio.it" data-secret="rMHuhOiso3" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

La Marcia Popolare per la chiusura dell’inceneritore di Montale si terrà sabato 7 novembre 2026, con ritrovo fissato alle ore 14:30 in Piazza G. Matteotti a Montale. L’iniziativa è promossa attivamente da comitati locali come “nonCIStiamo” insieme a Zero Waste Italy e numerose associazioni regionali, uniti per chiedere lo stop definitivo alle combustioni e la bonifica dell’area. Il contesto in cui si inserisce questa manifestazione vede la comunità fortemente mobilitata dopo gli scontri istituzionali seguiti all’approvazione, da parte dell’assemblea di Ato Toscana Centro, di un atto di indirizzo volto a un potenziamento strutturale (spesso definito “revamping” o raddoppio) per portare la capacità a 100.000 tonnellate annue. In quella sede, il Comune di Montemurlo si è espresso con l’unico voto contrario, sollevando forti critiche sulla mancanza di programmazione e sull’impatto ambientale per la Piana. Nel frattempo, i comitati hanno depositato anche un esposto in Procura legato ai dati sulle emissioni rilevate negli scorsi mesi.

Ai nostri microfoni Anita Ferri – Noi non ci stiamo Montale.