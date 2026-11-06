Racconti, storie e curiosità con Beatrice Ramazzotti, maremmana da quattro generazioni. Un viaggio di Controradio sui territori fuori dai centri urbani o dai flussi turistici più conosciuti per andare alla scoperta di luoghi e paesi della provincia di Grosseto.
Ogni primo venerdì del mese alle 8.40 su Controradio. Ascoltabile anche in streaming su www.controradio.it o tramite l’app. La Finestra sulla Maremma di Controradio Firenze di venerdì 6 novembre 2026 alle 8.40 si apre su #massamarittima, una sorta di capitale della Colline metallifere.
Una finestra sulla Maremma. Massa Marittima
Racconti, storie e curiosità con Beatrice Ramazzotti, maremmana da quattro generazioni. Un viaggio di Controradio sui territori fuori dai centri urbani o dai flussi turistici più conosciuti per andare alla scoperta di luoghi e paesi della provincia di Grosseto.