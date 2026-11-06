Dal 6 all’8 novembre la 14ª edizione del mercato vintage di beneficenza. Abiti, accessori e oggetti per la casa per tutti i gusti e tutte le tasche. Ingresso libero. Torna a Palazzo Corsini, sul Lungarno a Firenze, il Florence Vintage Market, il mercato di beneficenza organizzato da Fondazione File – Fondazione Italiana di Leniterapia ETS. Tutti gli articoli in vendita sono stati donati da privati sostenitori e l’intero ricavato sarà destinato a sostenere il servizio gratuito di cure palliative di Fondazione File, che assiste le persone con malattie gravi e le loro famiglie, a domicilio, negli hospice della USL Toscana Centro e all’Ospedale di Careggi.
Ai nostri microfoni Livia Sanminiatelli, presidente di FILE
Florence Vintage Market a sostegno di File
Dal 6 all’8 novembre la 14ª edizione del mercato vintage di beneficenza. Abiti, accessori e oggetti per la casa per tutti i gusti e tutte le tasche. Ingresso libero. Torna a Palazzo Corsini, sul Lungarno a Firenze, il Florence Vintage Market, il mercato di beneficenza organizzato da Fondazione File – Fondazione Italiana di Leniterapia ETS. Tutti gli articoli in vendita sono stati donati da privati sostenitori e l’intero ricavato sarà destinato a sostenere il servizio gratuito di cure palliative di Fondazione File, che assiste le persone con malattie gravi e le loro famiglie, a domicilio, negli hospice della USL Toscana Centro e all’Ospedale di Careggi.