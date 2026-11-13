www.controradio.it Fiorentini per il Q3: appello per scendere in piazza a Gavinana Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:10:18 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="ieXlBJXYIn"><a href="https://www.controradio.it/podcast/fiorentini-per-il-q3-appello-per-scendere-in-piazza-a-gavinana/">Fiorentini per il Q3: appello per scendere in piazza a Gavinana</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/fiorentini-per-il-q3-appello-per-scendere-in-piazza-a-gavinana/embed/#?secret=ieXlBJXYIn" width="500" height="350" title="“Fiorentini per il Q3: appello per scendere in piazza a Gavinana” — www.controradio.it" data-secret="ieXlBJXYIn" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Sabato 14 novembre è in programma una manifestazione di solidarietà per cittadini e attività economiche del Quartiere 3. Il ritrovo è fissato alle 14.30 in piazza Alberti, da dove partirà un percorso verso Gavinana con arrivo in Piazza Bartali. Il messaggio lanciato dagli organizzatori: «I cittadini ed i commercianti del Q3 hanno bisogno della voce di tutta la città». Un appello che chiama alla partecipazione non soltanto gli abitanti del quartiere, ma anche quelli delle altre zone di Firenze. G aia Gai, residente nel Q3, titolare di un’attività storica in viale Giannotti e presidente del CCN Gavinana Giannotti