    Fiorentini per il Q3: appello per scendere in piazza a Gavinana

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    Fiorentini per il Q3: appello per scendere in piazza a Gavinana
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    Sabato 14 novembre è in programma una manifestazione di solidarietà per cittadini e attività economiche del Quartiere 3. Il ritrovo è fissato alle 14.30 in piazza Alberti, da dove partirà un percorso verso Gavinana con arrivo in Piazza Bartali. Il messaggio lanciato dagli organizzatori: «I cittadini ed i commercianti del Q3 hanno bisogno della voce di tutta la città». Un appello che chiama alla partecipazione non soltanto gli abitanti del quartiere, ma anche quelli delle altre zone di Firenze. Gaia Gai, residente nel Q3, titolare di un’attività storica in viale Giannotti e presidente del CCN Gavinana Giannotti