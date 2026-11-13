Sabato 14 novembre è in programma una manifestazione di solidarietà per cittadini e attività economiche del Quartiere 3. Il ritrovo è fissato alle 14.30 in piazza Alberti, da dove partirà un percorso verso Gavinana con arrivo in Piazza Bartali. Il messaggio lanciato dagli organizzatori: «I cittadini ed i commercianti del Q3 hanno bisogno della voce di tutta la città». Un appello che chiama alla partecipazione non soltanto gli abitanti del quartiere, ma anche quelli delle altre zone di Firenze. G
Fiorentini per il Q3: appello per scendere in piazza a Gavinana
Sabato 14 novembre è in programma una manifestazione di solidarietà per cittadini e attività economiche del Quartiere 3. Il ritrovo è fissato alle 14.30 in piazza Alberti, da dove partirà un percorso verso Gavinana con arrivo in Piazza Bartali. Il messaggio lanciato dagli organizzatori: «I cittadini ed i commercianti del Q3 hanno bisogno della voce di tutta la città». Un appello che chiama alla partecipazione non soltanto gli abitanti del quartiere, ma anche quelli delle altre zone di Firenze. G