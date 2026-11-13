Violenza sulle donne: i sindaci metropolitani si riuniscono

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Dopo il femminicidio della 45enne Lorena Isceri avvenuto il 3 settembre 2026 sull’A1, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha promosso diverse commemorazioni in città, tra cui il presidio Insieme per Lorena in via Panciatichi il 6 settembre e il raccoglimento a Palazzo Vecchio del 9 settembre. I genitori della vittima hanno successivamente portato la loro testimonianza alla seconda riunione degli Stati Generali contro i femminicidi, svoltasi a livello nazionale a fine ottobre 2026. Lunedì 16 novembre isi riunirà il coordinamento dei sindaci dei Comuni capoluogo sede di Città metropolitane in collegamento, e il tema delle iniziative di contrasto alla violenza contro le donne sarà uno dei punti all’ordine del giorno, per concordare azioni congiunte di contrasto e prevenzione e un documento da inviare al governo. L’idea è nata dall’asse Bologna Firenze, tra i primi cittadini Lepore e Funaro.
la sindaca di Firenze, Sara Funaro
la sindaca di Firenze, Sara Funaro