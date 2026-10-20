www.controradio.it Morte David Rossi, Commissione parlamentare shock su mandanti ed esecutori Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="El6g3vwgRM"><a href="https://www.controradio.it/podcast/morte-david-rossi-commissione-parlamentare-shock-su-mandanti-ed-esecutori/">Morte David Rossi, Commissione parlamentare shock su mandanti ed esecutori</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/morte-david-rossi-commissione-parlamentare-shock-su-mandanti-ed-esecutori/embed/#?secret=El6g3vwgRM" width="500" height="350" title="“Morte David Rossi, Commissione parlamentare shock su mandanti ed esecutori” — www.controradio.it" data-secret="El6g3vwgRM" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

La commissione parlamentare d’inchiesta sul caso David Rossi, è certa che si sia trattato di un omicidio ed indica due nomi come responsabili della morte del capo comunicazione del Monte dei Paschi precipitato dalla finestra del suo ufficio la sera del 6 marzo 2013.

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta bis Gianluca Vinci mette giù le carte durante una conferenza stampa. Un fatto senza tanti precedenti. Dove il lavoro di una Commissione parlamentare sembra prendere il posto della magistratura ordinaria. Arrivando a delle conclusioni definite dalla stessa presidenza della commissione come scientificamente inoppugnabili e arrivando persino a fare nomi e cognomi di mandanti ed esecutori. Il caso è quello del capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena David Rossi, precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013. Per Gianluca Vinci, primo, David Rossi è stato ucciso e non si è suicidato. Secondo, il mandante è stato lo storico ex Presidente di Mps Giuseppe Mussari e l’organizzatore Gabriele Ceccherelli, 70 anni, detto lo Zena, ex giocatore del calcio storico fiorentino ed ex buttafuori in discoteca. Non è dato al momento di sapere altri dettagli, evidentemente importantissimi. Sempre secondo Vinci, non c’era la volontà di uccidere ma l’intenzione era di fare un’azione intimidatoria. A fare il nome del calciante alla commissione d’inchiesta sarebbe stato un imprenditore calabrese ritenuto vicino alla ‘ndrangheta. Mussari parla di “un’accusa che è un’infamia, una follia”. “Non so niente, non conosco queste persone”, la replica di Ceccherelli. La madre e il fratello di David chiedono che la magistratura apra un procedimento per omicidio.