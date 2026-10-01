www.controradio.it David Rossi e l'insostenibilità del suicidio Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:21:06 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="lVcFRqofqy"><a href="https://www.controradio.it/podcast/david-rossi-e-linsostenibilita-del-suicidio/">David Rossi e l’insostenibilità del suicidio</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/david-rossi-e-linsostenibilita-del-suicidio/embed/#?secret=lVcFRqofqy" width="500" height="350" title="“David Rossi e l’insostenibilità del suicidio” — www.controradio.it" data-secret="lVcFRqofqy" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

“L’ipotesi di una morte per suicidio appare tecnicamente e scientificamente insostenibile e priva di riscontri oggettivamente cristallizzati, risultando escluso qualunque tentativo di attribuire ad accidentale causalità il complesso delle lesioni somatiche ante mortem riscontrate sulla salma”. David Rossi, manager della comunicazione di Banca Mps volato dalla finestra il 6 marzo 2013, non è precipitato volontariamente. E’ la conclusione a cui arrivano nel documento di 217 pagine i consulenti della commissione parlamentare d’inchiesta bis. David Rossi è stato dunque vittima di omicidio, secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta. Ne parliamo questa mattina, l’on. Andrea Rossi del Partito democratico, membro della Commissione parlamentare d’inchiesta, Pino Di Blasio de “La Stampa” e Antonella Mollica del “Corriere Fiorentino”.