    Affitti Brevi, a Firenze un protocollo (il primo in Italia) per tutelare i lavoratori del seltore

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    Danti Vicini
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    Affitti Brevi, a Firenze un protocollo (il primo in Italia) per tutelare i lavoratori del seltore
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    Contratti corretti, pagamento di tutte le ore lavorate e maggiore sicurezza per chi si occupa delle pulizie, trasporta la biancheria, cura la manutenzione e accoglie gli ospiti negli appartamenti turistici. Sono i punti centrali del protocollo d’intesa siglato stamani da Comune di Firenze, Cgil, Cisl e Uil e Aigab – l’associazione dei gestori professionali – per tutelare i lavoratori nel settore degli affitti brevi e prevenire irregolarità e sfruttamento. Si tratta del primo protocollo del genere in Italia: non è prevista scadenza.

        La firma del protocollo è stata anticipata dall’approvazione in giunta dell’apposita delibera, presentata dagli assessori Dario Danti (con delega al lavoro) e Jacopo Vicini (sviluppo economico e turismo) che sentiamo  come prime voci nell’editing che sentirete

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