‘La democrazia del corpo’ torna e sostiene la protesta dei giovani

‘La democrazia del corpo’ si associa alle proteste sociali e alla mobilitazione studentesca di queste ore. Non solo la presentazione della stagione di danza contemporanea che aprirà a cura di CanGo il 7 novembre con l’assolo Sentimental di Cristina Rizzo ma una dichiarazione di comunanza espressa oggi dal direttore artistico Virgilio Sieni, rispetto alla condizione dei corpi e della loro dignità in questo momento storico. (AUDIO)
LA DEMOCRAZIA DEL CORPO è la storica rassegna firmata dalla direzione artistica di Virgilio Sieni. Il progetto, curato interamente da CanGo, Centro di Rilevante interesse Nazionale per la Danza, si sviluppa negli spazi della sede di via Santa Maria 25 a Firenze in un unico, cammino artistico dal 7 novembre 2026 al 20 maggio 2027, dall’autunno alla primavera. L’apertura segue l’anteprima di inizio ottobre affidata al visionario coreografo francese Boris Charmatz con il suo assolo Muette.
La rassegna è interamente realizzata con il sostegno di MIC, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana e Comune di Firenze.
Info virgiliosieni.com