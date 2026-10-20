Festival dei popoli 2026

Oltre 80 film in 9 giorni e molti ospiti internazionali per raccontare il mondo attraverso il cinema documentario. La 67ª edizione del Festival dei Popoli, dal 31 ottobre all’8 novembre al Cinema La Compagnia di Firenze, sceglie da che parte stare, tra memoria storica, diritti e impegno politico. Tra gli omaggi, i cinquant’anni di cinema di Barbara Kopple, con i suoi due premi Oscar, e il mezzo secolo di punk raccontato da Lech Kowalski. Firenze è protagonista con il ricordo dei sessant’anni dall’alluvione: il 4 novembre sarà proiettato, alla presenza dei testimoni, Angeli del fango. La meglio gioventù europea di Marco Spagnoli. In prima assoluta Finché resta il tuo nome di Gianmarco D’Agostino, sulla storia del console tedesco Gerhard Wolf, che nel 1944 salvò perseguitati dal nazifascismo. Ospite anche Alessandro Benvenuti, protagonista di Io sono l’assente, dedicato alla sua carriera. Tra le novità, la collaborazione con l’European University Institute per la sezione Visioni d’Europa. Un’edizione che guarda alla storia per interrogare il presente e immaginare il futuro.

Lo speciale a cura di Sandra Salvato.