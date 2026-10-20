    100 MILIONI PER 60 ANNI: tanto vale l’interesse della Fiorentina per lo stadio Franchi. E’ anche l’interesse ‘pubblico’?

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    Stadio Franchi Fiorentina, Nardella
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    100 MILIONI PER 60 ANNI: tanto vale l’interesse della Fiorentina per lo stadio Franchi. E' anche l'interesse 'pubblico'?
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     La proposta messa nero su bianco dalla società Viola  è al vaglio delle autorità, ma il clima è di fiducia. Giusto così?

    Ne abbiamo parlato con MASSIMO CERVELLI, opinionista, MARCO BAZZICHI, giornalista