Pistoia, condanna imprenditore a 2 anni, non pagava Erario e Inps

Eseguita dalla guardia di finanza a Pistoia un sequestro finalizzato alla confisca da oltre 683.000 euro per la bancarotta di una società di smaltimento dei rifiuti all’esito di una sentenza del giudice dell’udienza preliminare che ha condannato un imprenditore a 2 anni 1 mese 10 giorni.

Il giudice ha deciso anche in base a quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle e dal curatore fallimentare e ha ordinato la confisca del profitto dei reati, pari a 683.789,59 nell’esattezza.

Confiscate le quote di quattro società, per un valore nominale complessivo pari a 184.100 euro, quelle di due immobili per un valore di mercato stimato in euro 43.569 e due conti bancari. L’imputato è l’amministratore unico della società fallita e a suo tempo operativa nella provincia di Pistoia. L’imprenditore avrebbe agito con operazioni dolose consistenti nel sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali (omesso versamento di tributi, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute previdenziali), nonché alla distrazione di quote di partecipazioni di altra società. Rilevata l’aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta.