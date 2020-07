Piscinopoli: assolto assessore Vannucci, Nardella “mai dubitato”

L’assessore al Welfare, Lavoro e Sicurezza Andrea Vannucci e’ stato assolto dal Tribunale di Firenze perche’ il fatto non sussiste. Rinviato a giudizio per turbativa d’asta e falso nelle gare per la gestione di alcune piscine comunali (all’epoca dei fatti contestati, nello scorso mandato, era assessore allo Sport), i giudici gli hanno dato ragione.

Una sentenza politicamente rilevante, visto che Vannucci potrebbe essere schierato nella lista del Pd alle prossime regionali. Una condanna, di contro, lo avrebbe probabilmente estromesso dalla corsa, con le scosse telluriche che si sarebbero propagate fino alla giunta di Palazzo Vecchio. Cosi’ non e’ stato e ora lo stesso Nardella accoglie la notizia con soddisfazione: “Ho sempre avuto fiducia nel lavoro della magistratura, che ha appurato la verita’ dei fatti sgomberando ogni dubbio sull’operato dei miei attuali e precedenti collaboratori e dell’assessore Andrea Vannucci. Per loro provo grande gioia umana. Sinceramente non ho mai dubitato della loro onesta'”.