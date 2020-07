Firenze, appalti piscine: assolto assessore Vannucci e altri imputati

Le indagini che hanno portato al processo avevano rilevato un presunto ‘cartello’ per la gestione delle piscine San Marcellino e Paganelli.

Tutti assolti i sei imputati nel processo su una presunta turbativa d’asta nelle gare per la gestione di alcune piscine comunali di Firenze. Tra le assoluzioni, anche quella dell’assessore del Comune Andrea Vannucci, per il quale l’accusa aveva chiesto una condanna a 1 anno e sei mesi di reclusione. Oltre a Vannucci, difeso dall’avvocato Pier Matteo Lucibello, sono stati assolti la dirigente dell’assessorato allo Sport Elena Toppino, i funzionari comunali Loris Corti e Jacopo Vicini, e gli imprenditori Franco Bonciani e Cipriano Catelacci. Le indagini che hanno portato al processo avevano rilevato un presunto ‘cartello’ per la gestione delle piscine San Marcellino e Paganelli.