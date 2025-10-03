Controradio Streaming
Ven 3 Ott 2025
Pisa: manifestanti abbandonano pista, riaperto aeroporto Galilei
ToscanaCronaca

Pisa: manifestanti abbandonano pista, riaperto aeroporto Galilei

By Domenico Guarino
Pisa

Gli oltre 300 manifestanti che hanno invaso le piste dell’aeroporto di Pisa hanno abbandonato lo scalo e l’operatività dei voli è ripresa regolarmente.

I voli previsti in partenza hanno accumulato alcune decine di minuti di ritardo ma ora potranno decollare senza intoppi. Ritardi piuttosto contenuti anche per alcuni voli in arrivo. Dopo il blitz allo scalo “Galilei” il corteo pisano si è definitivamente sciolto e la manifestazione è terminata.

I manifestanti che partecipano al corteo pisano in occasione dello sciopero generale promosso da Usb, Cub, Cobas e Cgil avevano raggiunto  l’aeroporto “Galileo Galilei” e dopo avere forzato lo sbarramento delle forze dell’ordine avevano invaso la pista e i piazzali dove stazionano gli aeromobili. L’operatività dello scalo è stata immediatamente sospesa

Dopo alcuni minuti di “passeggiata” in autostrada A12 per bloccare il traffico, e di stop alla circolazione in entrambe le direzioni di marcia, al casello Pisa Centro, il corteo di Pisa è tornato sulla Sgc a quattro corsie per dirigersi – stando ai manifestanti che si trovano in testa e che annunciano le mosse dal megafono – verso l’aeroporto di Pisa. La circolazione stradale in A12 è tornata regolare

