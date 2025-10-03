“Mai così tanti da Social Forum 2002′

“E’ dai tempi del Social Forum”,novembre 2002, “che non si vedeva così tanta gente in piazza”. Questo il commento di Rossano Rossi, segretario della Cgil Toscana, sulla partecipazione alla manifestazione che ha attraversato Firenze, in occasione dello sciopero generale in solidarietà per la Palestina.

In precedenza il sindacato aveva parlato di 100mila presenze per il corteo di Firenze. “Mai così tanti dal social forum!. “Ma la Toscana tutta nelle diverse città ha dimostrato che si sono smosse le coscienze – ha aggiunto -, e che le Persone comuni ritengono inaccettabile il genocidio a Gaza, l’inazione del Governo, la corsa al riarmo, la deriva bellicista. Senza umanità non c’è giustizia, non c’è democrazia, non c’è futuro e oggi il mondo del lavoro, gli studenti, la società civile hanno manifestato insieme mandando un messaggio forte: vogliamo un futuro di pace e giustizia sociale”.

Tantissime le persone che oggi hanno manifestato nei cortei che si sono svolti nei capoluoghi di provincia della Toscana (ben quattro in quella di Livorno, oltre al capoluogo anche Portoferraio, Cecina e Piombino).

Per il segretario generale della Cgil Firenze Bernardo Marasco: “Sì, sarà un weekend lungo… ma per la premier Meloni. Firenze ha dato una risposta magnifica, ringrazio tutti e tutte coloro che hanno scioperato e partecipato alla manifestazione, insieme abbiamo ridato umanità all’Italia al cospetto di un Governo che non ha fatto nulla per fermare ciò che succede a Gaza, hanno persino avuto il coraggio di accusare gli attivisti pacifisti della Flotilla di non avere a cuore le sofferenze dei palestinesi nella Striscia. Saremo sempre nelle piazze con parole di pace per costruire un futuro che non sia quello dei prepotenti delle guerre”.