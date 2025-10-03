Pisa: manifestanti su pista aeroporto, stop ai voli

Forzato sbarramento forze ordine. Sospesa operatività scalo. A Pisa l’operatività dello scalo è al momento sospesa.

I manifestanti che partecipano al corteo pisano in occasione dello sciopero generale promosso da Usb, Cub, Cobas e Cgil hanno raggiunto l’aeroporto “Galileo Galilei” e dopo avere forzato lo sbarramento delle forze dell’ordine hanno invaso la pista e i piazzali dove stazionano gli aeromobili. L’operatività dello scalo è al momento sospesa.

Dopo alcuni minuti di “passeggiata” in autostrada A12 per bloccare il traffico, e di stop alla circolazione in entrambe le direzioni di marcia, al casello Pisa Centro, il corteo di Pisa è tornato sulla Sgc a quattro corsie per dirigersi – stando ai manifestanti che si trovano in testa e che annunciano le mosse dal megafono – verso l’aeroporto di Pisa. La circolazione stradale in A12 è tornata regolare.