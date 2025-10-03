Controradio Streaming
Ven 3 Ott 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaPisa: manifestanti su pista aeroporto, stop ai voli
ToscanaCronaca

Pisa: manifestanti su pista aeroporto, stop ai voli

By Domenico Guarino
Aeroporto pisa

Forzato sbarramento forze ordine. Sospesa operatività scalo. A Pisa l’operatività dello scalo è al momento sospesa.

I manifestanti che partecipano al corteo pisano in occasione dello sciopero generale promosso da Usb, Cub, Cobas e Cgil hanno raggiunto l’aeroporto “Galileo Galilei” e dopo avere forzato lo sbarramento delle forze dell’ordine hanno invaso la pista e i piazzali dove stazionano gli aeromobili. L’operatività dello scalo è al momento sospesa.

Dopo alcuni minuti di “passeggiata” in autostrada A12 per bloccare il traffico, e di stop alla circolazione in entrambe le direzioni di marcia, al casello Pisa Centro, il corteo di Pisa è tornato sulla Sgc a quattro corsie per dirigersi – stando ai manifestanti che si trovano in testa e che annunciano le mosse dal megafono – verso l’aeroporto di Pisa. La circolazione stradale in A12 è tornata regolare.

 

Articolo precedente
Buoni scuola per infanzia paritaria a Firenze, al via domande
Articolo successivo
“Mai così tanti da Social Forum 2002′

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30749Cronaca18393Politica4107Cultura & Spettacolo3821Diritti2593Sanità2526

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI