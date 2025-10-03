Buoni scuola per infanzia paritaria a Firenze, al via domande

Torna per le famiglie con bambini iscritti a una scuola dell’infanzia paritaria (3-6 anni) privata con sede nel Comune di Firenze il contributo regionale buoni scuola 2025-2026. L’agevolazione, erogata dalla Regione Toscana, può essere richiesta dalle 9 dell’8 ottobre fino alle 12 del 15 ottobre esclusivamente online dalle famiglie sulla Rete civica del Comune: possono presentare richiesta le famiglie residenti in Toscana con Isee pari o non superiore a 20mila euro. Come riporta una nota di Palazzo Vecchio il valore del contributo va da un minimo di 200 euro a un massimo di 500.

“I buoni per le scuole d’infanzia paritarie rappresentano un contributo importante nella prospettiva dell’integrazione del sistema pubblico-privato – spiega l’assessora all’educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese -. Il nostro obiettivo è quello di dare una risposta concreta per sostenere le famiglie e garantire la più ampia varietà di scelta tra le scuole d’infanzia della nostra città, consapevoli della ricca offerta educativa, diffusa e con standard qualitativi molto alti. Invitiamo le famiglie in possesso dei requisiti a presentare la domanda online entro i termini stabiliti, in modo da beneficiare di questo supporto che mira a garantire l’accesso e la qualità educativa per tutti i bambini e le bambine”.