Galleria in A1 resta chiusa per danni dopo incendio Tir

Resta chiusa la galleria Largnano sull’A1 Direttissima tra Firenze e Bologna a causa dei danni causati all’infrastruttura autostradale dall’incendio di un Tir che trasportava materiale tessile la notte scorsa. Lo riportano i vigili del fuoco intervenuti nella notte per lo spegnimento e la bonifica. Il mezzo pesante e il carico sono andati completamente distrutti.

I danni alla galleria, spiegano i pompieri, sono stati causati dal calore sprigionatosi con le fiamme. Il Tir ha preso fuoco verso le 2 al km 31+600 nella carreggiata in direzione di Bologna, tra Aglio e Firenzuola (Firenze). Il traffico può usare la A1 Panoramica.