Controradio Streaming
Sab 4 Ott 2025
ToscanaCronacaGalleria in A1 resta chiusa per danni dopo incendio Tir
CronacaTrasporti

Galleria in A1 resta chiusa per danni dopo incendio Tir

By Redazione
Resta chiusa la galleria Largnano sull’A1 Direttissima tra Firenze e Bologna a causa dei danni causati all’infrastruttura autostradale dall’incendio di un Tir che trasportava materiale tessile la notte scorsa. Lo riportano i vigili del fuoco intervenuti nella notte per lo spegnimento e la bonifica. Il mezzo pesante e il carico sono andati completamente distrutti.
I danni alla galleria, spiegano i pompieri, sono stati causati dal calore sprigionatosi con le fiamme. Il Tir ha preso fuoco verso le 2 al km 31+600 nella carreggiata in direzione di Bologna, tra Aglio e Firenzuola (Firenze). Il traffico può usare la A1 Panoramica.

