Pisa, due influencer OnlyFans scoperte dalla Gdf: 800mila € evasi al fisco in 5 anni

Ricerca web e sequestri digitali rivelano incassi non dichiarati su piattaforma: contestati redditi per centinaia di migliaia, indagini su pagamenti esteri.

La Guardia di Finanza di Pisa ha smascherato due giovani influencer attive su OnlyFans che negli ultimi cinque anni hanno generato incassi per 800mila euro senza versare imposte né Iva, operando senza partita Iva né regime forfettario.​ Le indagini, partite da monitoraggio web e acquisizioni documentali/informatiche (server piattaforma, conti correnti), hanno ricostruito flussi non dichiarati da abbonamenti, contenuti pay-per-view e mance: le due toscane (un pisano e una livornese) ricevevano pagamenti su conti esteri, omettendo redditi per centinaia di migliaia di euro annui.​ Contestati reati di omessa dichiarazione, occultamento redditi e mancata fatturazione: la Guardia di Finanza ha sequestrato PC, smartphone e documenti, notificando avvisi; possibile estensione a complici/manager piattaforme. L’operazione si inserisce nel contrasto evasione digitale, dove creator economy (OnlyFans, Patreon) genera miliardi ma spesso sfugge a controlli fiscali.