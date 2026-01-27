Firenze, arrestato il ladro seriale delle scuole: colpiva di notte tra Firenze e Pistoia

Carabinieri bloccano 40enne italiano dopo inseguimento: responsabile di almeno 10 furti tra Firenze e Pistoia (Michelangiolo, Fedi-Fermi, Berni), recuperati 20 pc e attrezzi. Preside Fedi Fermi: «Danno enorme per didattica».

I carabinieri del Nucleo Operativo di Firenze hanno arrestato un ladro seriale italiano di 40 anni, responsabile di una serie di furti notturni in scuole toscane: almeno 10 colpi tra Firenze e Pistoia, con refurtiva di decine di computer portatili e per un valore complessivo di 50mila euro.​ L’uomo, già noto per analoghi reati, è stato fermato ieri notte dopo un inseguimento a piedi nel centro di Firenze. Ed è stato bloccato con 20 pc rubati, cacciaviti, scalpelli e torce usate per forzare finestre e reti. Compiva dei colpi “alla francese” passando dal retro degli edifici. Le indagini, partite da denunce di scuole e grazie alle immagini riprese dalle telecamere, hanno incrociato video e DNA su infissi danneggiati, legandolo così a raid recenti.​ Tra i bersagli: liceo Michelangiolo Firenze (50 pc tra due furti 16-21 gennaio, più monete distributori); Istituto Fedi-Fermi Pistoia (60 pc ottobre 2025, classi informatica/elettronica svuotate); media Berni Lamporecchio (30 pc novembre 2025); altri istituti Pistoia/Firenze. Il Preside della Fedi-Fermi Graziano Magrini dice: «si è tratto di un danno devastante per gli studenti, oggi che i pc sono diventati indispensabili».​ L’arrestato, difeso d’ufficio, è in carcere a Sollicciano in attesa di interrogatorio. C’è la possibilità che si tratti di una banda, i movimenti suggeriscono infatti la presenza di complici soprattutto per il trasporto della refurtiva). Nel frattempo i Carabinieri hanno restituito i pc recuperati, e le operazioni proseguono sul versante ricettazione per capire le destinazioni delle varie refurtive.