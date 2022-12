Pisa, chiuso un cavalcavia per precauzione. Rampa “disallineata”

Pisa, nella notte fra il 5 e il 6 dicembre, in seguito a un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, è stato chiuso per in via precauzionale al transito pedonale e veicolare il cavalcavia che collega i quartieri di San Marco e Sant’Ermete alla periferia sud est di Pisa e che passa sopra la linea ferroviaria.

A dare l’allarme un cittadino che, passando presso il cavalcavia denominato Sant’Ermete Ovest, si è accorto dell’anomalia e ha subito chiamato i Vigili del Fuoco. Quest’ultimi sono arrivati sul luogo intorno a mezzanotte e hanno iniziato subito gli accertamenti. Secondo quando riportato in seguito al sopralluogo, i pompieri hanno “rilevato che una delle rampe di accesso al ponte è leggermente disallineata e, per questa ragione, è stato segnalato il problema agli enti preposti“.

“Al momento – spiegano i Vigili del Fuoco – la gestione dovrebbe essere del Comune di Pisa che starà verificando lo stato di manutenzione”. Per precauzione comunque l’infrastruttura è stata immediatamente chiusa e interdetta alla circolazione, sia pedonale che veicolare, in attesa delle risposte dalle verifiche di manutenzione comunali. Fortunatamente, come hanno fatto sapere i Vigili del Fuoco, non sono registrati “danni a persone e, di fatto, non vi è stata attività di soccorso”.