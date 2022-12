4 km di coda sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno a causa di un cantiere

Mattinata da incubo per i numerosi pendolari della superstrada Firenze-Pisa-Livorno e per gli sfortunati automobilisti che si sono trovati intasati nel traffico: 4 km di coda.

Nella mattina di oggi, lunedì 5 dicembre, numerose auto si sono trovate bloccate lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno in direzione del capoluogo toscano a causa del cantiere nell’area fiorentina tra Empoli e Montelupo Fiorentino. Le code hanno raggiunto una lunghezza di quattro chilometri perché le automobili sono state costrette a rallentare per il restringimento di carreggiata presente lungo il tratto di strada.

I disagi di queste code si sono riscontrati anche fuori la Fi-Pi-Li. Infatti, la conseguenza di tale intasamento del traffico ha provocato problemi anche lungo la strada statale Tosco Romagnola nell’abitato di Empoli, in quanto la viabilità esterna non è stata sufficiente a sostenere l’aumento di veicoli. Anche nel comune fiorentino di Lastra a Signa, sempre in direzione est, si sono verificati rallentamenti sulla Strada Statale 67. Di minore intensità invece i rallentamenti e i disagi registrati, sempre nel tratto tra Montelupo Fiorentino e Empoli, in direzione della città marina di Livorno. Si ricorda inoltre che, sempre a causa del cantiere, l’entrata dello svincolo di Empoli Est è attualmente chiusa in direzione Firenze.