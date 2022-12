Disagi a Firenze per allagamenti e incidenti

Firenze, mattinata difficile per la viabilità cittadina a causa dei numerosi allagamenti dovuti alla forte pioggia e di alcuni incidenti.

Le copiose precipitazioni verificatesi durante la notte scorsa hanno provocato diversi allagamenti che sono andati a influire la circolazione cittadina. In una nota di Palazzo Vecchio si legge che, dopo le 7.00 di questa mattina, la polizia municipale ha inizialmente chiuso la corsia centrale per entrambi i sensi di marcia di Viale Guidone e Viale XI Agosto in seguito all’allagamento nei pressi del sottopasso ferroviario. Successivamente la corsia in ingresso città è stata riaperta mentre quella in uscita città è rimasta chiusa fino a poco prima delle 10.00. La segnalazione per l’allagamento di Via del Sansovino, davanti la scuola, è arrivata invece intorno alle 8.15. Immediato l’intervento della polizia municipale che ha istituito un restringimento della strada e quello della ditta che ha ripulito la caditoia dalle foglie. La situazione si è normalizzata dopo le 9.15.

In mattinata numerosi anche gli incidenti; di questi due si sono verificati nella zona di Piazza Indipendenza. Protagonisti in entrambi i casi due pedoni: il primo è stato investito da un furgone e portato in ospedale in codice rosso poi rientrato; il secondo è stato urtato da uno scooter e fortunatamente ha riportando solo lievi ferite. Nel caos della giornata, si è aggiunto a metà mattina un albero pericolante in Via del Ferrone: al momento sul posto sono presenti i tecnici della Direzione Ambiente e la Polizia Municipale.