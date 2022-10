Incidenti stradali: scontro in A11, 8 km code verso Firenze

By

L’autostrada A11 bloccata a causa di un incidente.

Nelle prime ore della mattinata di oggi sull’autostrada A11 si è verificato un incidente che ha coinvolto tre auto. L’impatto si è verificato verso le 8.00 di questa mattina nel tratto compreso tra Montecatini Terme (Pistoia) e Prato ovest. A causa delle scontro tra le auto, ora risolto, si stanno verificando rallentamenti e code. Infatti, in direzione Firenze si registrano otto km di coda, in diminuzione verso il capoluogo toscano. Lo rende noto Autostrade per l’Italia.

L’incidente è stato risolto poco prima delle 09.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, attualmente si circola sulle due corsie disponibili.