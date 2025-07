Maremma martoriata da incendi

Pomeriggio di fuoco ieri in varie parti di Italia e in particolare nei luoghi delle vacanze, nei pressi dei litorali. Attivate notevoli misure della protezione civile, anche a tutela della popolazione. Un forte incendio ha fatto temere per il peggio in un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto). Numerosi i roghi che si sono verificati nelle ultime ore in Maremma.



L’incendio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), è partito dal campeggio delle Rocchette. Il fuoco sarebbe partito da un’avaria a un dissalatore, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 600 persone dalla struttura. I turisti hanno passato la notte in un palazzetto dello sport allestito con acqua e zone d’ombra, cibo e personale del 118 prima di essere autorizzati ad avvicinarsi all’area del rogo dove hanno abbandonato le loro attrezzature.

A Grosseto anche le autobotti dell’Esercito in dotazione ai reparti di stanza nelle caserme della città sono state mandate d’urgenza con l’acqua a Castiglione della Pescaia dove l’incendio ha attaccato la pineta storica intorno alla struttura e poi si è esteso verso la pineta di Roccamare, luogo di ville immerse nel verde che fu caro anche a Italo Calvino. Anche qua è stato dato ordine di evacuazione. Fra gli ospiti celebri fatti allontanare risulta l’onorevole Rosy Bindi che come gli altri si è dovuta mettere in sicurezza. Vigili del fuoco, personale antincendio della Regione e volontari hanno circoscritto comunque le fiamme anche con l’ausilio di quattro elicotteri che hanno agito dall’alto. Il fuoco ha provocato la deflagrazione di alcune bombole del gas del campeggio abbandonato in fretta e furia. Usati mezzi di Autolinee Toscane e scuolabus del Comune per evacuare tutti. Sul posto la sindaca Elena Nappi. Le squadre antincendio si sono messe anche a difesa di abitazioni e altre strutture turistiche. Maremma martoriata da roghi che si sono verificati. Sempre nella provincia di Grosseto nelle scorse ore sono stati distrutti 20 ettari a Scansano, mentre verso l’Amiata il fuoco ha colpito località Granai, presso Cinigiano: le fiamme hanno spazzato via una vasta porzione di terreno collinare a bosco prima di essere riportate sotto controllo. Sono intervenuti due elicotteri del sistema regionale e squadre dell’Unione comuni Amiata Sud e del volontariato Antincendi boschivi.