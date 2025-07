Piombino, firmato accordo di programma Metinvest-Governo

Firmato a Roma l’Accordo di programma con Metinvest Adria che dà il via all’investimento da 2 miliardi e mezzo di euro finalizzato alla produzione in una nuovo impianto siderurgico green che sarà realizzato a Piombino.

Firmato a Roma, mentre è in corso la quarta conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, l’Accordo di programma con Metinvest Adria che dà il via all’investimento da 2 miliardi e mezzo di euro finalizzato alla produzione in una nuovo impianto siderurgico green che sarà realizzato a Piombino. L’accordo di programma è stato sottoscritto tra gli altri dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dal Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Davide Gariglio e dal Comune di Piombino. Il semaforo verde è giunto in mattinata dopo la firma di un’altra intesa, ossia l’Accordo Quadro con Mimit, MinLavoro e organizzazioni sindacali, finalizzata alla transizione occupazionale di 1.300 lavoratori da Jsw Steel, attuale proprietaria del sito, ai nuovi investitori italo-ucraini della società Metinvest Adria. L’accordo occupazionale è stato annunciato dal Sindaco di Piombino Francesco Ferrari: “abbiamo appena firmato il Piano occupazionale del polo siderurgico di Piombino, dopo mesi di intensi e costruttivi confronti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme a Regione Toscana, organizzazioni sindacali e imprese coinvolte, Metinvest Adria e Jsw Steel Italy. Un passaggio essenziale – spiega ancora il sindaco – per dare garanzie concrete ai lavoratori: fin da da subito, abbiamo preteso che questo accordo fosse un punto fermo e indispensabile per la firma dell’Adp. Questo accordo è un passo fondamentale nel rilancio del polo: parte di un più ampio Accordo di Programma finalizzato a trasformare Piombino in un hub di produzione siderurgica green, competitivo e sostenibile per l’Europa”.