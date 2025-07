Scontro frontale nel Fiorentino, un morto e un ferito grave

Scontro frontale fra auto a Lastra Signa in provincia di Firenze. Un uomo è deceduto mentre due sono feriti e sono stati ricoverati in codice rosso.

Un deceduto e un altro uomo ricoverato in codice rosso dopo uno scontro frontale fra auto a Lastra a Signa (Firenze) in Via Vecchia Pisana. Sul posto vigili del fuoco e 118. Il medico dell’ambulanza ha constatato la morte di uno degli occupanti la vettura, mentre l’altro si è sentito male dopo l’incidente, verosimilmente in conseguenza del sinistro ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale in codice rosso. Rilievi dei carabinieri. A causa del violento impatto le due persone a bordo della Mini sarebbero state sbalzate fuori. Per un 37enne non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul posto. Ferita gravemente anche l’altra persona, un 43enne, portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale fiorentino di Careggi. Ferito più lievemente invece l’uomo alla guida della Dacia, un uomo di 67 anni. La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Signa, ambulanze del 118, la locale polizia municipale e i vigili del fuoco.