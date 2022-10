Covid-19, età media dei positivi 54 anni

Al momento in Toscana si registra un +0,4% di positivi rispetto a ieri. Un totale di malati che risulta essere pari a 50.749 persone affette di Covid-19.

Sono 3.459 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 456 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 3.003 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.445.911.

I guariti crescono dello 0,2% (3.232 persone) e raggiungono quota 1.384.272 (95,7% dei casi totali). I dati relativi all’andamento della pandemia sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano 50.749 positivi. Di questi 466, 18 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale: 13 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi aumenta. Sono 14 le persone decedute: 7 uomini e 7 donne con un’età media di 82,8 anni.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.660 tamponi molecolari e 18.501 tamponi antigenici rapidi: di questi il 17,2% è risultato positivo. Sono invece 4.733 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 73,1% di questi è risultato positivo. L’età media dei 3.459 nuovi positivi è di 54 anni circa (6% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 32% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).